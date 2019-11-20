النفط يواصل خسائره بفعل مخاوف بشأن الإمدادات والحرب التجارية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث اليوم الأربعاء في الوقت الذي عززت فيه زيادة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن نمو اقتصادي عالمي باهت،بينما انحسرت الآمال في أي تحرك على جبهة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، محت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة وانخفضت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 55.15 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت ما يزيد عن أربعة بالمئة على مدى الجلستين السابقتين.