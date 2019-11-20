رئيس الاتحاد: سييرا فقد صوابه وأفسد خططنا

طلال الغامدي(صدى):

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تصريحات مثيرة معربًا عن استيائه من التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني السابق للفريق، لافتًا إلى أنه أفسد خطط الفريق كي يستطيع الخروج منه.

وأوضح ” الحائلي ” : ” بكل أسف سييرا تعامل بغرابة معنا، بحث فقط عن الشرط الجزائي، ففقد صوابه حتى يخرج من الاتحاد، حتى أفسد علينا كافة خططنا، رغم أنني لم أكن أنوي إقالته، كونه قاد الفريق من قبل لتحقيق لقبي كأس ولي العهد وكأس الملك ” .

وتابع: ” كنت أرى أن استمراره أمر ضروري، وكذلك تحدثت مع عدد من رؤساء النادي السابقين منهم نواف المقيرن، الذي نصحني بعدم التسرع في إقالته، حتى لا نخطأ نفس الخطأ الذي وقع به خلال فترته، لكن سييرا هو من اضطرنا لذلك وفقًا لتصرفاته الغريبة ” .

وعلى جانب آخر، صرح أنمار الحائلي: ” اللاعبون الحاليون لهم كامل الثقة، وعندما يأتي يناير، سنشاهد ما يحدث، لكن الصفقات الجديدة سيتم اختيارها من قبل لجنة رباعية مكونة من محمد نور وعبد الله فوال وحمد المنتشري وإبراهيم السويد ” .