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«حساب المواطن» يوضح تأثير وجود عمالة على دعم البرنامج

«حساب المواطن» يوضح تأثير وجود عمالة على دعم البرنامج
عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” عن تأثير وجود ” عمالة ” على دعم البرنامج.

ووجه ” مغرد ” تساؤل لـ حساب المواطن مفاده: ” لدي 4 سائقين وأخشى أن يؤثر ذلك على المبلغ الذي سأحصل عليه من حساب المواطن ” .

ورد ” حساب المواطن ” قائلآ: ” إن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي فلا بد من الإفصاح عنه ” .

وأضاف: ” يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي:هنا


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