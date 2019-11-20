«حساب المواطن» يوضح تأثير وجود عمالة على دعم البرنامج

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” عن تأثير وجود ” عمالة ” على دعم البرنامج.

ووجه ” مغرد ” تساؤل لـ حساب المواطن مفاده: ” لدي 4 سائقين وأخشى أن يؤثر ذلك على المبلغ الذي سأحصل عليه من حساب المواطن ” .

ورد ” حساب المواطن ” قائلآ: ” إن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي فلا بد من الإفصاح عنه ” .

وأضاف: ” يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي:هنا“