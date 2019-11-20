«أمن الطرق» يحذر من أخطاء شائعة تسبب الحوادث أثناء هطول الأمطار

عادل الحربي(صدى):

حذرت قوات أمن الطرق من أخطاء شائعة تسبب وقوع حوادث التصادم أثناء هطول الأمطار ، منبهة إلى أهمية تجنبها حرصاً على سلامة الجميع .

وأوضحت في إنفرجرافيك توعوي اليوم الأربعاء تلك الأخطاء على النحو التالي :

1- عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من الوقوف الآمن عند الضرورة .

2- عدم ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي تسير أمامك .

3- إذا كانت إطارات المركبة في حالة غير جيدة .

4- الإنشغال بغير الطريق .

5- الإستخدام المفاجئ والضغط بقوة على الفرامل .