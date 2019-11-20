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«أمن الطرق» يحذر من أخطاء شائعة تسبب الحوادث أثناء هطول الأمطار

«أمن الطرق» يحذر من أخطاء شائعة تسبب الحوادث أثناء هطول الأمطار
عادل الحربي(صدى):

حذرت قوات أمن الطرق من أخطاء شائعة تسبب وقوع حوادث التصادم أثناء هطول الأمطار ، منبهة إلى أهمية تجنبها حرصاً على سلامة الجميع .

وأوضحت في إنفرجرافيك توعوي اليوم الأربعاء تلك الأخطاء على النحو التالي :

1- عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من الوقوف الآمن عند الضرورة .
2- عدم ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي تسير أمامك .
3- إذا كانت إطارات المركبة في حالة غير جيدة .
4- الإنشغال بغير الطريق .
5- الإستخدام المفاجئ والضغط بقوة على الفرامل .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87452 ] نشر منذ 12 دقيقة

تعليمات ممتازه ..

,, الله يستر علينا وعلى المسلمين ويكفينا شر الحوادث ومسبباتها .. آمين ..

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