سبب تعرض النساء للإصابة بالأمراض خلال الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يؤثر الحمل على الجهاز الفسيولوجي وتحدث الكثير من التغيرات الهرمونية خلال هذه الفترة، فوقت الحمل والولادة تصبح النساء عرضة للالتهابات ومضاعفات أخرى، بينما هناك قائمة بالعدوى التي تحدث أثناء الحمل، مثل التهاب الكبد B هو أكثر أنواع العدوى شيوعًا خلال فترة الحمل.

وتعد أول علامة لالتهاب الكبد الوبائي (C) هي الغثيان، ولكن بما أن الغثيان والقيء من علامات الحمل المبكر، يصبح من الصعب تقييم ظهورهذه العدوى. فيمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (C) من خلال علاجات طبية أو علاج الأسنان من عيادة يزورها المرضى المصابون.

وتحدث عدوى المسالك البولية عادة بسبب بكتيريا من الجلد أو المهبل أو المستقيم تدخل جسمك عبر مجرى البول، وتبقى هذه البكتيريا في المثانة البولية وتتضاعف؛ مما يؤدي إلى عدد من المضاعفات، كما يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا إلى كليتيك وتسبب إصابات خطيرة بالكلية؛ بينما يجب تجنب الاتصال الجنسي مع شريك حياتك إذا كان مصابا.

ويجب تأكد من أن طبيبك لا يستخدم الأدوات والمحاقن التي تم استخدامها من قبل على شخص مصاب؛ فضلًا عن غلي الأطعمة عند درجة حرارة عالية ، وشرب الماء النظيف ، وغسل اليدين جيدًا بعد لمس الحيوانات ، إلخ، واختر نوعًا من المضادات الحيوية المضادة للبكتيريا، فيما إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية، اشرب الكثير من الماء.