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قضمة «نقانق» تنقذك من الموت المبكر

قضمة «نقانق» تنقذك من الموت المبكر
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح تقرير طبي حديث أن قضمة ” نقانق ” واحدة ستنقذ 11 مليون شخص من الموت المبكر بحلول 2050.

وتفصيلآ، كشف خبراء التغذية والصحة في لجنة ” إيت لانسيت ” البريطانية أن خفض استهلاك اللحوم لـ ٧ جرامات يوميًا، سيؤدي لاعتماد نظام غذائي صحي على كوكب الأرض.

ووفقًا لذلك، فإن متوسط ” النقانق ” في المتاجر يزن نحو 66 جرامًا؛ لذا فإن قضمة واحدة منها ستكفي لإحداث هذا الفارق.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7467 ] نشر منذ 15 دقيقة

كويس ***
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عندنا واحد بنغالي * أقول أنته مافيه كويس ***!!!
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يرد علي يقول 100% ويضحك *!!! هههههههههههههه
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واذا أقوله أنت نفر مافيه زين( يزعل )* ههههههههههههههههههههه

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