قضمة «نقانق» تنقذك من الموت المبكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح تقرير طبي حديث أن قضمة ” نقانق ” واحدة ستنقذ 11 مليون شخص من الموت المبكر بحلول 2050.

وتفصيلآ، كشف خبراء التغذية والصحة في لجنة ” إيت لانسيت ” البريطانية أن خفض استهلاك اللحوم لـ ٧ جرامات يوميًا، سيؤدي لاعتماد نظام غذائي صحي على كوكب الأرض.

ووفقًا لذلك، فإن متوسط ” النقانق ” في المتاجر يزن نحو 66 جرامًا؛ لذا فإن قضمة واحدة منها ستكفي لإحداث هذا الفارق.