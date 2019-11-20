سر تحويل منزل ولادة هتلر لمركز للشرطة
حسمت حكومة النمسا الجدل حول المنزل الذي شهد ولادة الزعيم النازي هتلر والسنوات الأولى من طفولته إلى مركز للشرطة ودفع التعويض الذي قررته المحكمة إلى ملاكه .
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشورن في بيان: “إن استخدام الشرطة للمنزل يعد إشارة واضحة على أن هذا المبنى لن يكون أبدا مكانا لإحياء ذكرى النازية ” ، إذ كان يهدف النازيون إلى تحويل إلى مقر لهم .
وكان المنزل الذي شهد ولادة هلتر عام 1889 م وتبلغ مساحته 800 متر مربع بخلاف مواقف السيارات قد وُضع تحت سيطرة الحكومة منذ عام 2016 .
واتخذت النمسا المنزل بعض السنوات كمركز للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت تدفع إيجار شهري بنحو 5300 دولار ، فيما تم الحكم بتعويض لأصحاب المنزل بقيمة 900 ألف دولار إلا أنهم رفضوا القيمة وتم الحكم بتعويض أكبر لعائلة بومر ، لتنتهي المشاحنات أخيراً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87452 ] نشر منذ 33 دقيقة
راح زمانك ياابو شنب يامرعبهم ، لعشرات من السنين القادمه ..