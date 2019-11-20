ترقب لكلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى

نايف السالم(صدى):

يترقب المواطنين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي يلقيها اليوم الأربعاء ـ بمشيئة الله ـ في مجلس الشورى، التي تتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ قد أعرب باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن تقديره واعتزازه بِمُناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي، مؤكداً أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين في مستهل كل سنة شورية ترسم معالم السياسة للمملكة العربية السعودية وتحدّد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته.

وأكّد؛ أن مجلس الشورى يجد الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بما مكّنه من المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع مناحي الحياة مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي يحرص مجلس الشورى على تحقيق برامجها وفق وظيفتيه الرئيستين الرقابية والتنظيمية التشريعية.