تدخل طبي دقيق يخفف اَلام ستينية من ضغط الفقرات الصدرية بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة من تخفيف آلام مريضة في العقد السادس من عمرها كانت تعاني من ضغط في الفقرات الصدرية مما يسبب آلام مبرحة منعها من القيام بمهامها اليومية.

واستقبلت المدينة المدينة الطبية المريضة والتي كانت تشتكي من آلام مبرحة في العمود الفقري وتمت معاينتها واجراء التقييم الاولي من قبل فريق بقسم أورام الدم بقيادة استشارية أورام الدم الدكتورة منال السقاف وتم عمل الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي للعمود الفقري والتي بينت وجود ضغط في ثلاث فقرات صدرية.

وبعد استشارة فريق طبي من قسم جراحة العمود الفقري وأورام الدم والأشعة التداخلية، اتفق الفريق الطبي على علاج ضغط الفقرات عبر قيام فريق من الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور المأمون جستنيه برفع الثلاث فقرات المنضغطة وتدعيمها عن طريق فتحات صغيرة لا تزيد عن مليمترات أظهرت نتائجها ولله الحمد أن آلام المريضة تحسنت بشكل جذري واستطاعت أن تعاود الجلوس للصلاة بعد أن كانت تصلي متمددة على الارض.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الإجراءات يتم عملها بالمدينة الطبية ويساعد مرضى هشاشة العظام واورام العمود الفقري ذوي الفقرات المنضغطة والمؤلمة وتتم تحت اشراف كادر طبي مؤهل وامكانيات عالية وفرتها حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة والتي تواكب رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.