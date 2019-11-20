«البنوك السعودية» تكشف طرق تساعد على الإدخار من راتبك
وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح للمواطنين تساعدهم على استقطاع نسبة من الدخل للادخار؛ من أجل مواجهة الالتزامات المالية الطارئة، وسنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.
– من طرق ” الادخار ” الاعتدال في الانفاق والصرف والاستهلاك.
– إعداد ميزانية مسبقة لضبط الإنفاق وتحديد أي مصروفات غير ضرورية.
– فتح حساب ادخار بنكي، واستخدام منتجات الادخار الاستثمارية.
– استثمار المدخرات في قنوات استثمارية آمنة لدى جهات نظامية، تتفق مع أهدافك الاستثمارية.
– استقطاع نسبة من الدخل للادخار.
– تركيز الانفاق على الأساسيات، وتوزيع الدخل الشهري على الاحتياجات الأساسية الثابتة والمتغيرة.
– الترشيد في استخدام الخدمات العامة مثل ” الطاقة والاتصالات والماء ” .
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