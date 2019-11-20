«البنوك السعودية» تكشف طرق تساعد على الإدخار من راتبك

علي القحطاني(صدى):

وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح للمواطنين تساعدهم على استقطاع نسبة من الدخل للادخار؛ من أجل مواجهة الالتزامات المالية الطارئة، وسنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

– من طرق ” الادخار ” الاعتدال في الانفاق والصرف والاستهلاك.

– إعداد ميزانية مسبقة لضبط الإنفاق وتحديد أي مصروفات غير ضرورية.

– فتح حساب ادخار بنكي، واستخدام منتجات الادخار الاستثمارية.

– استثمار المدخرات في قنوات استثمارية آمنة لدى جهات نظامية، تتفق مع أهدافك الاستثمارية.

– استقطاع نسبة من الدخل للادخار.

– تركيز الانفاق على الأساسيات، وتوزيع الدخل الشهري على الاحتياجات الأساسية الثابتة والمتغيرة.

– الترشيد في استخدام الخدمات العامة مثل ” الطاقة والاتصالات والماء ” .