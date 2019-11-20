واشنطن تدرج 4 شركات تركية بالقائمة السوداء

وكالات(صدى):

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع كيانات اتخذت من تركيا مقراً لها، لتقديمهم دعما ماليا ولوجسيتيا لتنظيم داعش.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الإجراء بأنه استمرار للضغط على التنظيم بعد مقتلِ زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأدرجت الولايات المتحدة هذه الكيانات والشخصيات، على القائمة السوداء، في إطار مكافحة فلول تنظيم داعش.

وذكرت وزارة الخزانة الأمركية أسماء المستهدفين بالعقوبات، وعلاقتهم بالتنظيم، ومنهم:

– شركة «سحلول للصرافة».

– شركة «السلطان لتحويل الأموال».

-وشركة إيه.سي.إل للاستيراد والتصدير.

كما أدرجت الوزارة إسماعيل بايالتون وشقيقه أحمد على القائمة، وشركتهما.

العقوبات من شأنها تجميد أرصدة المدرجين بالقائمة، ومنع الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم.