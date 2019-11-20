كلاب الصيد تقتل امرأة حامل أثناء تنزهها

باريس(صدى):

لقت امرأة فرنسية مصرعها، بعدما هاجمتها مجموعة من كلاب الصيد أثناء قيامها بالتنزه بصحبة كلبها.

وكانت المرأة البالغة من العمر 29 عاما تسير في غابة على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية، لتتفاجأ بهجوم الكلاب عليها، ما تسبب في إصابتها بنزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس”.

وأفاد زوج الضحية والتي كانت حاملا بأنها اتصلت به لتبلغه بوجود كلاب خطرة عندما كانت تنزه كلبها، قبل أن تلقى حتفها.