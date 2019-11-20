نبأ سار لمن تصل رواتبهم إلى 15 ألف ريال

حمود العنزي(صدى):

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وتتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم ليصل الدعم للمن تصل رواتبهم إلى 15 ألف ريال، بعد أن كان مقصورا على الـ10 الآف ريال كحد أعلى.

وأضافت: كما تضمنت التعديلات إلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوماً، إذ سيسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، بشرط ألا تكون في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.