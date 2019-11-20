الاجتماع الـ٢٥ للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني في دولة الكويت

محمد السعران (صدى):

عقدت لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس والعشرين في رحاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال الفترة من 21 ـ 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 ـ 20 نوفمبر 2019م.

ناقشت اللجنة في اجتماعها عدد من الموضوعات المشتركة ومن أبرزها : خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، عُرضت اللائحة التنفيذية للجنة بصيغتها النهائية، تنظيم عمل اللجنة، مخرجات فريق الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والأختبارات المهنية، ستكون «سويسرا» هي المحطة القادمة للزيارة الميدانية الدولية السابعة للمختصين من دول المجلس للاطلاع على تجربتها في التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضاً نُوقش بالاجتماع الزيارة التاسعة عشر الميدانية الخليجية بين دول الأعضاء في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. كما أنه في هذا الاجتماع عُرضت التجـارب المتميزة من الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات)، ناقشت اللجنة كذلك في الاجتماع مخرجات منتدى تنظيم وتطوير العمل التطوعي للشباب في دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وقد حدد المجتمعون موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت في شهر مارس ٢٠٢٠م.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي إحدى لجان العمل المشترك الرئيسية المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، التي تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزارة التربية والتعليم ووزراء العمل في دول المجلس.