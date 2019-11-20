نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الاجتماع الـ٢٥ للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني في دولة الكويت

Time منذ 5 أشهر
Views 1788
الاجتماع الـ٢٥ للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني في دولة الكويت

محمد السعران (صدى):
عقدت لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس والعشرين في رحاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال الفترة من 21 ـ 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 ـ 20 نوفمبر 2019م.

ناقشت اللجنة في اجتماعها عدد من الموضوعات المشتركة ومن أبرزها : خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، عُرضت اللائحة التنفيذية للجنة بصيغتها النهائية، تنظيم عمل اللجنة، مخرجات فريق الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والأختبارات المهنية، ستكون «سويسرا» هي المحطة القادمة للزيارة الميدانية الدولية السابعة للمختصين من دول المجلس للاطلاع على تجربتها في التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضاً نُوقش بالاجتماع الزيارة التاسعة عشر الميدانية الخليجية بين دول الأعضاء في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. كما أنه في هذا الاجتماع عُرضت التجـارب المتميزة من الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات)، ناقشت اللجنة كذلك في الاجتماع مخرجات منتدى تنظيم وتطوير العمل التطوعي للشباب في دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وقد حدد المجتمعون موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت في شهر مارس ٢٠٢٠م.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي إحدى لجان العمل المشترك الرئيسية المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، التي تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزارة التربية والتعليم ووزراء العمل في دول المجلس.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

أخر الأخبار

وفاة روبرت هيربان مدرب النصر السابق
وفاة روبرت هيربان مدرب النصر السابق
Time منذ 12 دقيقة Views 1270
فتاة تلقي بنفسها من الطابق الخامس قبل الإفطار
فتاة تلقي بنفسها من الطابق الخامس قبل الإفطار
Time منذ 16 دقيقة Views 522
امرأة تتسبب بحادث سير غريب
امرأة تتسبب بحادث سير غريب
Time منذ 17 دقيقة Views 113
سيدة يمنية توثق لحظات مرعبة للسيول
سيدة يمنية توثق لحظات مرعبة للسيول
Time منذ 17 دقيقة Views 194
نهاية السرعة القاتلة
نهاية السرعة القاتلة
Time منذ 18 دقيقة Views 138
بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين الشرطة ولص سيارات
بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين الشرطة ولص سيارات
Time منذ 19 دقيقة Views 387
موقف المستفيد حال عدم إثبات الإستقلالية في حساب المواطن
موقف المستفيد حال عدم إثبات الإستقلالية في حساب المواطن
Time منذ 27 دقيقة Views 1530
«الخطوط السعودية» تنفي عودة الرحلات الجوية
«الخطوط السعودية» تنفي عودة الرحلات الجوية
Time منذ 28 دقيقة Views 1478
«إل جي» تنشر مقطع فيديو لهاتفها الجديد الذي ستطلقه مايو القادم
«إل جي» تنشر مقطع فيديو لهاتفها الجديد الذي ستطلقه مايو القادم
Time منذ 30 دقيقة Views 1320
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ 31 دقيقة Views 1288