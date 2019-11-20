تفاصيل سقوط شبكة لإقامة حفلات الشذوذ تستقطب الصغار

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من الإطاحة بشبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، لاتهامهم باستقطاب الفتيان والشباب الصغار، وإقامة حفلات شذوذ داخل فيلا نظير مبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الشبكة تضم 5 متهمين وتم التحفظ مبالغ مالية وأقفاص حديدية، وأن زبائنهم من الفتيات والشباب صغيري السن.

وكذلك تم ضبط فيديوهات منافية للآداب، واعترف جميع المتهمين باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل على الواتساب وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال مقابل ٣٠٠٠ جنيه للساعة.