بعد توعد تركي آل الشيخ بمحاسبته.. الشاب المسيء لموسم الرياض يظهر في مقطع جديد

عادل الحربي(صدى):

على خلفية توعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لشاب ظهر في مقطع فيديو، زعم خلاله إصابة أحد المواطنين في إحدى الألعاب، بموسم الرياض، ظهر الشاب في مقطع جديد ليؤكد أنه التقط الفيديو بحسن نية.

وكان آل الشيخ قد كذب ما نشره الشاب متوعدا بملاحقته قانونيا، فظهر الشاب معتذرًا للمستشار عن ما حدث منه، مؤكدا أنه يتقبل أي إجراء يتم اتخاذه ضده.

من جانبه، علق آل الشيخ على الفيديو قائلا: حصل خير.. وأتمنى تحري الدقة.

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