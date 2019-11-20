بعد توعد تركي آل الشيخ بمحاسبته.. الشاب المسيء لموسم الرياض يظهر في مقطع جديد
على خلفية توعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لشاب ظهر في مقطع فيديو، زعم خلاله إصابة أحد المواطنين في إحدى الألعاب، بموسم الرياض، ظهر الشاب في مقطع جديد ليؤكد أنه التقط الفيديو بحسن نية.
وكان آل الشيخ قد كذب ما نشره الشاب متوعدا بملاحقته قانونيا، فظهر الشاب معتذرًا للمستشار عن ما حدث منه، مؤكدا أنه يتقبل أي إجراء يتم اتخاذه ضده.
من جانبه، علق آل الشيخ على الفيديو قائلا: حصل خير.. وأتمنى تحري الدقة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 30691 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
العقل زين يا حلو
وترك ما يعنيك فايده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87569 ] نشر منذ يومين
بمعنى لاتتكلم لا تسمع .. شاهد وانت ساكت ..
,, يعني سالفة اللي يقول // ياخشم البس لا تنبس ..
٦٦٦٦٦ ١٢٣٤[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ يومين
ام الركب
عارف عبدالله عطاالله[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يومين
ويش لك بالهياط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين
إن كان معك الحق لا تلتفت للكلاب النابحة وليس له الحق في التهديد ..وإن كان الحق مع غيرك فتحمل ما يأتيك..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين
إن كان معك الحق لا تلتفت للكلاب النابحة وليس له الحق في التهديد ..وإن كان الحق مع غيرك فتحمل ما يأتيك..
qlq[ عدد التعليقات: 6040 ] نشر منذ يومين
…
علق آل الشيخ على الفيديو قائلا: حصل خير.. وأتمنى تحري الدقة
العفو عند المقدرة
لللل[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ يومين
الله سبحانه تكفل بمحاسبة العصاه
وهو القادر علي اذلال كل جبار متكبر واقرا قصة النمرود وفرعون وهامان وغيرهم
.[ عدد التعليقات: 455 ] نشر منذ يومين
]داااامك طقوووع يالخبل.
وش لك بالهياااط.
فشلت نفسك ودخلت نفسك في متاهه، لا ووريتنا وجهك الودرر يا مهايطي.
يعني كل الناس عرفتك وشافت وجهك.
فعلن العقل زين يا حلو
وترك ما يعنيك فايده.
ههههههههههههههههههههههه
مسكين شوي ويبكي ،شوفو عيونه.
اللهم لا شماته.
سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
يعني الي مضيق صدرك هو كشف نفسه!
وليس تصرفه الغير مسؤول!
يعني تبغاه مثلك يخاف من الناس اكثر من خوفه من الله!!
يعني لازم يقبض عليكم لاجل تعرفون ان الله حق؟
وبهذه المناسبة الا ترى التشابه الكبير بينك يانقطة وبين صاحبك ولد السورية وعدم اعتذاره عندما ادعى وقال اغلب السعوديات خلعن عباءة الحياء والدين؟
هكذا اتهام بالجملة؟ اغلب السعوديات؟ لاجل يرضي عقدته من امه السورية!
هل تعلم ان لكل بنت الحق بمقاضاتك وان للقاضي تعزيرك عن كل صاحبة دعوى لم تاتي ببينة على صدق اتهامك لها ويعتبرك ساقط الشهادة كما تعتبر فاسقا شرعا
ام انك لاتخاف من عقوبة الله ولا تراقبه لانك استعطت التخفي عن اعين الناس
وهل صار الدين عندك وعند ربعك تين تتنقى منه ماوافق هواك وتضرب بما خالف هواك عرض الحائط؟
الغناء والترفيه عندكم حرام والغيبة والبهتان حلال!!
سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
يعني الي مضيق صدرك هو كشف نفسه!
وليس تصرفه الغير مسؤول!
يعني تبغاه مثلك يخاف من الناس اكثر من خوفه من الله!!
يعني لازم يقبض عليكم لاجل تعرفون ان الله حق؟
وبهذه المناسبة الا ترى التشابه الكبير بينك يانقطة وبين صاحبك ولد السورية وعدم اعتذاره عندما ادعى وقال اغلب السعوديات خلعن عباءة الحياء والدين؟
هكذا اتهام بالجملة؟ اغلب السعوديات؟ لاجل يرضي عقدته من امه السورية!
هل تعلم ان لكل بنت الحق بمقاضاتك وان للقاضي تعزيرك عن كل صاحبة دعوى لم تاتي ببينة على صدق اتهامك لها ويعتبرك ساقط الشهادة كما تعتبر فاسقا شرعا
ام انك لاتخاف من عقوبة الله ولا تراقبه لانك استعطت التخفي عن اعين الناس
وهل صار الدين عندك وعند ربعك تين تتنقى منه ماوافق هواك وتضرب بما خالف هواك عرض الحائط؟
الغناء والترفيه عندكم حرام والغيبة والبهتان حلال
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15526 ] نشر منذ يومين
عشان لا تنشروا شيء قبل تتأكدوا منه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8151 ] نشر منذ يومين
ليس كل مايسمع، ينقل ويقال،ويبلغ عنه !!
ماوكلي[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ يومين
بعض المقاطع مالها داعي ولاتهم المواطن بشي ولايستفيد منها القاري والمتابع اتمنى من الصحيفه لاتنشر اشياء تافه وهرج فاضي ماله قيمه عند المتابع
كلام مليان[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يومين
هذي محنه التصوير ونشر اي مقطع دون التحقق من صحته
العالم هذي ما ادري متى تبي تفهم انه في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية راح يطبق عليهم لنشر وتمرير المعلومات المغلوطه على الشبكه العنكبوتيه