الإصابة تسقط فرجاني ساسي والزمالك في ورطة

طلال الغامدي(صدى):

أصيب فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس الأول، في لقاء غينيا الاستوائية، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون.

وسقط فرجاني على أرضية الملعب بعد شكوته من الإصابة، عقب انطلاق الشوط الثاني بـ15 دقيقة فقط، ليغادر الملعب في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وغادر ساسي الملعب محمولًا، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن طبيعة إصابته ومدة غيابه عن فريقه الزمالك.

وتضع إصابة فرجاني ساسي، فريق الزمالك المصري في موقف صعب، في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي.