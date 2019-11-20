العثور على 25 مهاجرًا داخل شاحنة مبردة

وكالات(صدى):

عثر أفراد طاقم عبارة هولندية على 25 مهاجرًا في شاحنة مبردة كانت على متن سفينة متّجهة إلى بريطانيا الثلاثاء وأجبروها على العودة إلى هولندا، بحسب ما أعلنت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وتلقى المهاجرون السريون الرعاية الطبية اللازمة في ميناء فلاردينغن قرب روتردام، وقد نقل اثنان منهم إلى المستشفى، وفق ما كشفت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

ويأتي ذلك بعد العثور الأسبوع الماضي على جثث 39 فيتناميًا داخل شاحنة مبرّدة في بريطانيا، في حادثة جديدة تسلّط الضوء على المخاطر التي تتهدد المهاجرين السريين في سعيهم للوصول إلى أوروبا.