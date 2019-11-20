«تعلمت أشياء كثيرة»..فهد المولد يتحدث عن فترة إيقافه

نواف السالم(صدى):

تحدث فهد المولد، لاعب الاتحاد الموقوف لمدة عام بقرار من قبل لجنة الرقابة على المنشطات، عن فترة إيقافه موضحًا أنه عانى على الصعيد النفسي، وانعزل في منزله.

وقال في تصريحاته لبرنامج في المرمى: منذ اليوم الذي خرج فيه القرار، مررت بمرحلة صعبة وأسوأ فترات حياتي وتغيرت الكثير من الأمور، وفضلت الاختفاء، وأصدقائي أخرجوني من الفترة النفسية التي عشتها، وكنت لا أخرج من المنزل، وعلمتني تجربة الإيقاف أشياء كثيرة وقررت أيضا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.

وأوضح المولد أنه يتدرب بشكل متواصل في صالة الألعاب الرياضية، مضيفًا: هناك حديث بخصوص تجديد تعاقدي وأوضحت لهم بأنني ليست لدي أي مشكلة، لأنني أريد الاستمرار في النادي، وتحدثت مع أنمار الحائلي حول ذلك.