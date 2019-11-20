تصفيات يورو 2020..ألمانيا تسحق أيرلندا الشمالية بسداسية

ماجد محمد(صدى):

حقق منتخب ألمانيا، فوزا كبيرًا على نظيره إيرلندا الشمالية، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الاوروبية يورو 2020.

وسجل سيرج جنابري ثلاثية لصالح ألمانيا، المتأهلة سابقًا، لتحوّل تأخرها بهدف إلى فوز ساحق.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب الألماني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة وتأهل رسميا لليورو في الجولة الماضية، بينما يحتل منتخب إيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 13 نقطة وفقد فرصة التأهل.