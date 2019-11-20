« باع جهاز البيت » .. امرأة تطلب الطلاق بسبب إدمان زوجها

القاهرة(صدى):

طالبت زوجة مصرية إقامة دعوى طلاق للضرر للخلاص من زوجها بعد رفضه تطليقها بعد أن اكتشفت انه مدمن.

وقالت أحلام، أمام الإخصائية الاجتماعية بإحدى محاكم الأسرة: “اكتشفت أنه مدمن لبرشام الترامادول، فحاولت إثناءه عن تناوله لكن دون جدوى، وفى البداية أكد لي أنه برشام يعالج الصداع وليس له أي آثار”.

وأضافت الزوجة: “عرضناه على طبيب نصحنا بالبدء في العلاج فورا، واستلفت أموالا من أهلي كي أعالجه، لكنه لم يلتزم وعاد للإدمان مرة أخرى، ولم يستطع الإنفاق علينا ولم يعد ينتبه إلى عمله، فقررت ترك المنزل وعدت لمنزل أهلي لإجباره على الاقلاع عن تناول الترامادول، فضلا عن أنه باع جهاز وأثاث المنزل لشراء البرشام”.