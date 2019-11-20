أمانة عسير توضح ملابسات إغلاق جبل ذرة

أبها(صدى):

كشفت أمانة منطقة عسير، ملابسات إغلاق جبل ذرة (الجبل الأخضر سابقًا) الذي تم استبدال لونه بالأصفر.

وقالت الأمانة في بيان لها:

إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي وما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الاخبارية بشأن إغلاق منتزه جبل ذره بأبها ووضع دوريات أمنية، فإن أمانة منطقة عسير وحرصا منها على إيضاح الحقائق تود التأكيد على أن سبب الإغلاق هو إنتهاء مدة عقد المستثمر المشغل للموقع والإعلان عن طرح تأجير الموقع في المزايدة العامة عبر بوابة فرص .

وأضافت أنها لا تألو جهدا في سبيل فتح المجال أمام المستثمرين من المنطقة ومن خارجها للدخول إلى خارطة الإستثمار حيث أخذت الأمانة على عاتقها تقديم كافة التسهيلات التي وجه بها سمو أمير المنطقة لدعم كافة المبادرات الإستثمارية، وتقديم كل أسباب الدعم للمستثمرين، بما يعزز التنمية المستدامة لمنطقة عسير وفقا للخطط والإستراتيجيات التي تنفذها الأمانة بعد دراسة المواقع، وتوفير سبل إستثمارها.