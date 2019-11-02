calendar

فلسفة حياة

Time منذ 4 أشهر
Views 2914
Comment 3
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

أحيانًا يأتيني شعور أحلامي غريب أن أنا غير أنا رغم أن أنا أنا كحالة ركامية متراكمة متوقعة أو غير متوقعة كغيمة مطر بها رعد وبرق مرت لتمطر في مكان ماء بحيثماء سيرت برياح وضغط مرتفع ومنخفض في مكان كان يا ما كان وسيكون في ذلك المكان العالي البعيد لتحي وتعيد صياغة الحياة من جديد والأرض بعد موتها بفلسفة حياة تمر بي كلحظات عمر بأحلام اليقظة والحقيقة والسراب والماء والطموح والواقع والأهداف والأمنيات ،

نعم هكذا حالة الاشعور تمر بي بأحلامها وأفكارها المختلفة لتتشكل وتتغير في شعور الوعي والاوعي لتنقلني الي أحلام الحياة بكل فلسفتها وتفاصيلها لدرجة أنني أشعر أحيانًا أنني أنا المتنبي الفارس الأخير زمانه لأستمر في تقمص دوره حتى الغلو وظهور تراكمات أحلام متصارعة ومتداخلة مع بعضها البعض لتنقل الشعور والحلم من آخر إلي آخر فأقول لا فأنا أبو العلا المعري و ابو العتاهية كلهم مجتمعين مع بعض لا أرضى لهم بديلا ولكن هذا لايستمر طويلًا لأقول أنا الجاحظ ذاك الأديب الكاتب الأول بلا منازع ،، وتستمر بي الحالة لتتغير وتنقلني ا لأحلام والأفكار لتأخذني ألي حيث بطيلموس وأبن زيدون وليالي الأنس في الأندلس وأبن بطوطة ورحلاته العالمية وأبن خلدون ومقدمته الشهيرة لتشعرني أنني أنا أنا حقا ويقينًا مازالت أعيش على الواقع بحياة الهروب الي حيث ماسطرته أفكار البشر لتقنعني وتستهويني لتغريني بمغريات الحياة الجميلة وتأخذني لتسير بنا الي حياة الأحلام والأمنيات حيث أفلاطون وأرسطو وسقراط والفارابي وأبن سينا وفرويد وديكارت وبنيه وجانبه وغيرهم ممن نثروا أفكارهم عبر الزمان لتبقى مؤثرة كسراب وماء وحقيقة وواقع ومع كل هذه الأحلام والأفكار التي ترمي بشرر أشعر بشعور السعادة والتغير والتغيير الي الواقع الأكثر وضوحًا وتنويرا ووسطية وحقيقة حيث العلامة أبن باز وأين عثيمين ، لأعيش بروح عالية وأفكار واقعية تنقلني الي حيث الاستقرار والأماني والأمنيات الواقعية بأحلامها الراسخة كرسوخ الرواسي الجبال الشامخات التي تكون سدا منيعا وأمنًا وأمانًا من تراكمات الحياة المختلفة لتثبتني وتوقضني الي حيث الواقع والحقيقة الأصح بأنه أنا أنا بكامل قواي العقلية مهما كان وحصل من الأنا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

أخر الأخبار

استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
Time منذ دقيقتين Views 1028
إلغاء موسم جدة
إلغاء موسم جدة
Time منذ 4 دقائق Views 1151
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
Time منذ 5 دقائق Views 1101
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
Time منذ 8 دقائق Views 1172
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
Time منذ 8 دقائق Views 1225
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
Time منذ 11 دقيقة Views 1147
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
Time منذ 12 دقيقة Views 1228
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
Time منذ 14 دقيقة Views 1087
بالصورة.. بريطانية مقيمة تدعوا للإقتداء بسلوك السعوديين: "أحب العيش هنا"
بالصورة.. بريطانية مقيمة تدعوا للإقتداء بسلوك السعوديين: "أحب العيش هنا"
Time منذ 16 دقيقة Views 504
لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا
لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا
Time منذ 19 دقيقة Views 1268