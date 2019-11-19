« القصبي » يوضح تأثير إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في دعم المشاريع التجارية لأبنائنا وبناتنا، ويحفز رواد الأعمال للتوسع في منشآتهم، ويعزز اتجاه السيولة المالية للمشاريع الناشئة.

وجاء في نص قرار مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.