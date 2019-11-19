أصالة تتضامن مع خلع حجاب صابرين: « شو دخلكم فيها »

أميرة خالد(صدى):

أعلنت المطربة السورية أصالة تضامنها مع صابرين بعد خلعها للحجاب من خلال منشور مطول على انستجرام.

استغربت الفنانة السورية من ما وصفته بفتاوى البعض من البشر، قائلة بأنها تعرف الكثير من السيدات اللاتي كنّ محجبات ثم خلعن الحجاب، ومنهنّ بناتٌ نساءُ أهلهنّ محجبات بل ومتشددات كذلك، متسائلة: ” شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدهم يعيشوا ” .

وحرصت أصالة على مدح صابرين، لافتة إلى أن الجميع يعرف طهر مسيرتها الفنية، كما أن لها الملايين من العشاق الذين يحترمونها، سواء كانت محجّبة أو غير محجبةالتزامًا منها.

وترى أصالة أن المؤمن الحقيقي خلوق ومُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعرف ما في الصّدور.

،وتابعت: ” كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّه ” .