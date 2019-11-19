تصرف غريب من عمرو دياب تجاه توأميه

القاهرة(صدى):

لاحظ الجمهور عدم تهنئة الفنان عمرو دياب أو الاحتفال بعيد ميلاد ابنيه التوأمين كنزي وعبدالله الـ 20 مرور الكرام على الجمهور، بينما لم تفوّت والدتهما زينة عاشور الفرصة وقدمت التهاني لهما.

واعتبر الجمهور أن الهضبة كان حريصًا خلال السنوات الماضية على تهنئة أبنائه بعيد ميلادهم، ودائمًا ما كان يشارك الجمهور بالاحتفالات التي كان يقيمها بهذه المناسبة.

ولم يظهر عبر حساباته على مواقع التواصل أيه جملة أو صورة لابنيه تتعلق بعيد ميلادهما.

وبرر عدد من محبي الفنان عدم قيام دياب بتهنئة توأميه كنزي وعبدالله إلى انشغاله، في حين اعتبر آخرون أن تصرفه يعد تجاهلاً مقصودًا من الهضبة، لتبدأ التكهنات مجددًا حول طبيعة علاقته مع أبنائه بعد دخول دينا الشربيني حياته.