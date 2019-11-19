بعد تقطيعه جثة صديقته.. مؤرخ يحاول الانتحار أثناء تمثيل الجريمة

موسكو(صدى):

أقدم المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف (63 عامًا)، والمهووس بشخصية ”نابليون“ على الانتحار في شقته أثناء تمثيل جريمة قتله لصديقته وتقطيع جثتها.

ومن جانبه قال محامي سوكولوف، اليوم الثلاثاء، للصحافة الفرنسية: المحاولة التي لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيلها، تمت يوم الجمعة الماضية بشقته، وأضاف أن عناصر الشرطة تدخلوا لإيقافها على الفور.

وأوردت الصحافة الروسية تفاصيل إضافية استنادًا إلى مصدر في الشرطة، مفادها أن المتهم استغل إزالة القيود من معصميه، ليحاول أخذ خنجر والانتحار بواسطته، لكن رجال الأمن تدخلوا قبل أن يتمكن من استعماله.

وكان أستاذ التاريخ اعترف بقتل وتقطيع جثة تلميذته السابقة ”أناستازيا إيشتشينكو“ (24 عامًا)، والتي صارت رفيقته وتقيم معه.