الأحوال المدنية تفعل خدمة ذوي شهداء الواجب بعسير

الرياض(صدى):

فعّلت وكالة الأحوال المدنية خدمة ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حيث قام وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتفعيل هذه الخدمة من خلال تقديمها لعدد من أسر ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن خدمة ذوي شهداء الواجب التي دشنها سمو وزير الداخلية – حفظه الله- مؤخرًا، تتيح لذوي شهداء الواجب خيار زيارتهم في مواقع إقامتهم أو تخصيص مواعيد لهم عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة الذي يمنحهم أولوية في الاستفادة من الخدمات لدى زيارتهم أي مكتب للأحوال المدنية.

وأكد محمد الجاسر أن ذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة من سمو وزير الداخلية.