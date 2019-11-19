« الأمن السيبراني » يُطلق تحذيراً أمنياً بخصوص متصفح « جوجل كروم »

عادل الحربي(صدى):

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص تحديث أمني في متصفح جوجل كروم.

وقال المركز إن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة (windows,Mac,Linux).

وأوضح أن التهديدات تتمثل في عدم استجابة المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، إضافة إلى تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأكد المركز على ضرورة تحديث المتصفح إلى النسخة الأحدث .