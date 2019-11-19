صرف تعويضات ضحايا المصريين في حادث سقوط رافعة الحرم

نايف السالم(صدى):

بدأت القنصلية المصرية في المملكة، صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي أسفر عن إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.

ومن جانبه، أوضح هشام فتحي القنصل العام المصري في جدة، أنه تم استلام 20 شيكًا من إجمالي 27 كتعويضات مستحقة للمصابين والمتوفين جراء ذلك الحادث.

كما أكدت القنصلية العامة على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وجميع المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية.