6 وفيات في انقلاب واشتعال سيارة بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

وقع اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ودهس على طريق 100 باتجاه الخميس في مدينة أبها، تسبب في وفاة 6 أشخاص.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث انقلاب ودهس على طريق ١٠٠ باتجاه الخميس في مدينه أبها مما أدى إلى عدد من الوفيات .

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ١٣:٥٤ ظهر اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود ٦ حالات متوفاة في الموقع.

وأردف: أنه وقع الحادث بعد ما دهست سيارة من نوع هايلكس شخصين، ثم انحرفت السيارة لتصطدم بسياره أخرى واقفة على جانب الطريق ولم يكن فيها أحد، مما أدى إلى وفاة الحالتين المدهوسة ووفاة جميع الأشخاص المتواجدين بالسيارة (هايلكس) بعد اشتعالها وعددهم أربعة وتفحم الحالات.