إعدام زعماء احتجاجات الوقود في إيران على طاولة القضاء

طهران(صدى):

تواصل إيران تقييد الحريات وممارسة الأساليب الملتوية لإخماد الثورات ضد فساد نظامها، فأشارت صحيفة ” كيهان “ الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إلى إعدام الأشخاص الذين قادوا ممارسات العنف خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الوقود في البلاد.

وقالت كيهان: مسؤولي القضاء الإيراني، ينظرون في فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين قادوا أعمال العنف خلال احتجاجات الوقود.

وأضافت: مسؤولو القضاء ينظرون لعقوبة الإعدام على أنها أمر لا بد منه ضد من قادوا أعمال الفوضى في البلاد، ما قام به الفوضويون، هو عصيان يتطلب الإعدام وفقًا للقانون والشريعة.

وأوقفت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرًا خلال الاحتجاجات.