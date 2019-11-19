«قمر ربيع الأول» في التربيع الأخير منتصف الليل

نايف السالم(صدى):

يصل القمر اليوم الثلاثاء، لحظة التربيع الأخير عند الساعة 12:10 منتصف الليل بتوقيت المملكة (9:10 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه سوف يشرق قمر التربيع الأخير عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي وسيبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر الأربعاء.

وأضاف: وسيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الأربعاء، وسيكون عاليا في كبد السماء مع خلفية السماء الزرقاء في منظر بديع.