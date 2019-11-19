وظائف أمنية وصحية شاغرة في مستشفى دلة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مستشفى دلة، باب التقديم إلى عدة وظائف أمنية وصحية شاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى «مسؤول أمن: شهادة الثانوية العامة، سكرتير طبي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية».

كما يتضمن «أخصائي العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، ممرض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض».

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــــــــــا.