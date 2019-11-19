بالصورة.. مشاعل الشحي تصدم جمهورها وتتخلى عن الحجاب

أبو ظبي(صدى):

صدمت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، جمهورها بلوك جديد غيرت خلاله شكلها وطريقة ملابسها بالكامل، لتفاجأ الجمهور بإطلالة جديدة عليهل.

ونشرت ” الشحي ” على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، صورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس كاجوال بدلًا من العباءة التي تظهر بها دائمًا.

واختارت في إطلالتها الجديدة سروال جينز مع سترة من القماش ذاته مزينة بكلمات ورموز بلغات أجنبية، ونسقتها مع حذاء كعب عالٍ، معلقة ” أدزي إنه كلكم اتحبون تشترون أونلاين، لكن منو فيكم جرب يبيع أشياءه الي ما يلبسه أونلاين؟ “.

وأثارت مشاعل الشحي ضجة واسعة بهذه الإطلالة والتغيير المفاجئ في مظهرها، لتركز معظم التعليقات على اعتماد طريقة جديدة في الأزياء والتخلي عن الحجاب والعباءة، إذ تعد هذه الصورة في إطار عمل دعائي لأحد المتاجر الإلكترونية.