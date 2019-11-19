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بورشه تعلن الكشف عن تايكان 4S الكهربائية بمعرض لوس انجلوس

بورشه تعلن الكشف عن تايكان 4S الكهربائية بمعرض لوس انجلوس
واشنطن(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية ” بورشه ” عن الكشف عن ثلاثة سيارات بما فيهم تايكان 4S الكهربائية ، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات.

وتقع سيارة تايكان 4S ، في أسفل تايكان توربو في تشكيلة الطراز، ويبدأ سعرها من 103,800 دولار (390,000 ريال)، وهذا يجعل هذا الموديل أرخص من تايكان توربو بـ 47,100 دولار (176,600 ريال)، ومن تايكان توربو S بـ 81,200 دولار (304,500 ريال).

وبالطبع هذا الفارق في السعر يظهر على شكل فارق في الإمكانيات، حيث يحصل الطراز الأرخص على بطارية أصغر بسعة تبلغ 79.2 كيلوواط/سا ومحركان كهربائيان بنتجان قوة مشتركة تصل إلى 523 حصان.

وعلى الرغم من امتلاكهما قوة مختلفة، إلا أن كلاهما يتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا خلال 3.8 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/سا، وقد رفضت شركة بورشه نشر تقديرات النطاق الكهربي.


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