بالفيديو.. منى زكي تفاجأ الجمهور وتكشف عن عمرها الحقيقي

القاهرة(صدى):

فاجأت الفنانة المصرية منى زكي، جمهورها في عيد ميلادها الذي صادف يوم أمس الإثنين، لتعلن عن عمرها الحقيقي.

وأكدت منى زكي أثناء مقطع فيديو لهل مع المذيعة إنجي علي داخل محطة إذاعة نجوم إف أم، أنها لا تفضل الاحتفال بعيد ميلادها ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم.

وقالت في الفيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بحضور بعض الأصدقاء المقربين ” احنا بنكبر سنة فبنعديها وبننساها، وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر، أنا السنة دي تميت ال42 لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة “.

كما علقت على تصادف عيد ميلادها بعيد ميلاد زوجها أحمد حلمي، قائلة ” على الرغم من أنها تنتمي هي وزوجها إلى نفس البرج وهو العقرب، إلا أنهم مختلفين كثيرًا عن بعضهما البعض، فبرج العقرب عند الرجل أشرس بكثير من المرأة “.