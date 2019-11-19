موعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار القادمة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحددت اللجنة يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري عند الساعة 7.15 مساءً بمدينة الرياض، موعدًا لإجراء القرعة.

وستقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4-7 ديسمبر المقب، والأندية المتأهلة هي: «جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائب، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد،الرائد، التعاون، الفيصلي، والشباب».