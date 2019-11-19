بالفيديو.. أسيل عمران تشارك بأول فيلم لها «موسيقي راقص»

الرياض(صدى):

تستعد الفنانة السعودية أسيل عمران ، للمشاركة في تجربة فنية جديدة ، عبارة عن تجربة سينمائية من خلال أول فيلم لها موسيقي راقص.

وقالت أسيل خلال لقاء تليفزيوني ، أنها تشعر بالحماس لخوض هذه التجربة لافتة إلى أن العمل ليس خليجياً وأنه يشكل إطاراً جديداً بالنسبة إليها.

وأشارت ، إلى أنها تجسد فيه دور فتاة شامية وإنها ستتحدث بلهجة شامية أردنية. وتابعت أن الفيلم موسيقي ويتضمن أحياناً أجواء من عالم أليس في بلد العجائب.

وأضافت أنه يتضمن قصة ممثلة تذهب إلى نيويورك حيث تصطدم بالواقع الذي يختلف تماماً عن أحلامها. وأشارت إلى أن الفيلم قد يحمل اسم “مانهاتن كينغ”.