الصحة توضح الإجراء المتبع لمرضى الربو إذا زادت الأعراض

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الصحة، تنويهًا إلى مرضى الربو بضرورة استخدام العلاج بالطريق الصحيحة وبالجرعات التي وصفها الطبيب.

وقالت الوزارة: استخدامك لعلاج الربو بالطريقة الصحيحة وبالجرعات التي وصفها لك الطبيب مهم جداً في أجواء المطر والبرد، واحرص على أن يكون علاجك متوفر لديك بالكمية الكافية.

وأضافت: وعليك التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال زيادة الأعراض وعدم الاستجابة للعلاج الموجود لديك.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة على ضرورة أخذ تطعيمة الانفلونزا حتى لو أخذتها في موسم الحج؛ لأن سلالة فيروس الانفلونزا مختلف بين الشمال والجنوب هذا العام.

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