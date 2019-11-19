«مدفعية التحالف» تقصف مواقع الحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قصفت المدفعية التابعة لقوات التحالف عدداً من المواقع التي تتمركز بها المليشيا الحوثية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف، حررت مواقع في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

في حين كثفت مدفعية التحالف قصفها لمواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها، وأسفرت تلك المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الإيرانية.