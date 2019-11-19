37 وظيفة شاغرة للمواطنين من الجنسين بجامعة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة جدة، باب التقديم إلى 37 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات على بند التشغيل المباشر، وترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية من حملة المؤهلات العلمية والعملية المناسبة.

ووضعت عدة شروط للتقدم على هذه الوظائف، منها «سوف يطلب من المتسابق الناجح في المسابقة بعد إجراء الاختبارات اللازمة إحضار كافة الأوراق الثبوتية الرسمية وشهادات الخبرة إن وجدت وذلك قبل اعتماد محضر المسابقة الوظيفية للتعيين على الوظيفة المرشح عليها».

كما يجب الحرص على تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة، وفي حالة عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب، ويجب أن يكون اسم المتقدم متطابقًا في مؤهلاته مع ما ورد في الهوية الوطنية حرفيًا، على ألا يكون المتقدم طالبًا منتظمًا بإحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد الحكومية.

واشترطت أن يكون المتقدم غير محال للتحقيق أو المحاكمة في الوقت الحاضر وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وألا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأضافت ألا يكون المتقدم قد فُصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لافتة إلى أن التقديم على الوظائف سوف يكون إلكترونيًا على موقع الجامعة، ولن يتم قبول أي طلب ورقي يرد للجامعة مباشرة سواء خلال فترة التقديم أو بعد الانتهاء منه.

كما أشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها بصيغة (PDF) هي «صورة الهوية الوطنية، صورة من المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية إن وجد، وفي حال الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة يتطلب إرفاق شهادة معادلة المؤهل من وزارة التعليم».

ويتم إرفاق «صورة من شهادات الخبرة مصدقة من الغرفة التجارية إن وجد، وصورة من بيان مدد اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لخبرات القطاع الخاص».

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م إلى يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019م، عبر الرابط التالي:هنـــــــــا.