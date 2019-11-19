المغرب يفوز على مضيفه بوروندي

نواف السالم(صدى):

فاز منتخب المغرب على ملعب مضيفه بوروندي 3-0 اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتقدم نصير مزراوي بهدف للمغرب في الدقيقة 27، وأحرز يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتكفل أشرف حكيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة وظلت بوروندي في المركز الأخير دون نقاط.