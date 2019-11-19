أكثر من 100 حادث سير وضيق تنفس مع أمطار الرياض

سعيد العجل(صدى):

تلقى مركز العمليات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ٢٩٧ بلاغاً خلال الـ12 ساعة الماضية وقت هطول الأمطار. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل،

أن الهيئة تلقت أكثر من ٢٩٧ بلاغ من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة الخامسة مساء هذا اليوم. وأضاف: وكانت إصابات حوادث السير الأعلى بـ ٥٤ حالة طارئة فيما سجلت ضيق التنفس ٥٣ حالة كلها تم مباشرتها منها تم علاجه في الموقع والحالات التي تستدعي النقل تم نقلها بأقرب مستشفى.