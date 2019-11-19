بالفيديو.. نصائح هامة قبل إزالة الفيلر المؤقت
قالت الدكتورة ميساء صلاح استشاري الأمراض الجلدية ، إن إزالة الفيلر المؤقت طريقة آمنه جداً ، ولا تترك ترهلات ، لأنه مثل الحشوة كحشو المخدة عندما تزيلي الحشوة تعود كما كانت .
وتابعت خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، أهم شئ أن تتم عملية وضعة لدى طبيب مختص حتى يضع كميات معقولة لا هي قليلة أو كثيرة وتتم العملية بطريقة آمنة وطريقة حقن صحيحة .
وأضافت ، أن المصطلح الحقيقي للتجميل ليس التغيير ، فهو يعني أخفاء العيوب وإبراز مناطق الجمال بالمرأة ، ولكن في الفترة الأخيرة تم استخدامه فقط في تغيير الشكل والتشبه ببعضهم البعض .
هل تفكرين سيدتي في إزالة الفيلر المؤقت؟.. إليكي هذه النصائح الهامة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/ATwDgsVgRF
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2019
اترك تعليقاً