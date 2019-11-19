تركي آل الشيخ يتفوق على رونالدو في «تويتر»

علي القحطاني(صدى):

تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه التفاعل العالمي في تويتر بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة، محققاً ما يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في ” تويتر ” لمشاهير عالميين هم: كريستانو رونالدو، والممثلان الأمريكيان ليوناردو دي كابريو، وجيمي فالون.

وأصدر موسم الرياض تقرير أشار إلى أن الفترة من 10 أكتوبر حتى 19 نوفمبر تفاعل متابعي ” آل الشيخ ” البالغين 3.7 ملايين متابع بشكل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة لم يحققوا إلا 6.4 مليارات مشاهدة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في مجال صناعة التأثير العالمي سياسياً واجتماعياً بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملياردير بيل جيتس، وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل، حيث بلغ التفاعل لرئيس الوزراء البريطاني 3.6 ملايين، فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل شمل إعادة التغريد والردود والإشارات.