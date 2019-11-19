شاهد.. عالم الآثار زاهي حواس:«المصريون ليسوا عربا أو أفارقة»
صدم عالم الآثار المصري زاهي حواس الشعب المصري بتصريحات صادمه حول أن المصريين ليسوا عربا ولا أفارقة، قائلًا إنهم شعب «بأصل خاص».
وأضاف حواس في جامعة القاهرة: «نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام».
وقال «حواس» إن المصريين من أصل فرعوني، وجينات الفراعنة في كل مصري، مضيفا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير.
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