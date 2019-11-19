شاهد.. عالم الآثار زاهي حواس:«المصريون ليسوا عربا أو أفارقة»

القاهرة(صدى):

صدم عالم الآثار المصري زاهي حواس الشعب المصري بتصريحات صادمه حول أن المصريين ليسوا عربا ولا أفارقة، قائلًا إنهم شعب «بأصل خاص».

وأضاف حواس في جامعة القاهرة: «نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام».

وقال «حواس» إن المصريين من أصل فرعوني، وجينات الفراعنة في كل مصري، مضيفا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير.