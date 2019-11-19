خطوات مميزة لحماية حسابك على «الواتساب» من الاختراق

واشنطن(صدى):

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري «واتساب» من مشاكل الخصوصية، في ظل انتشار عمليات الاختراق والتسلل التي تصل إلى بياناتك الشخصية والبنكية وتسبب مشاكل خطيرة.

وأصبح هناك حاجة ماسة لحماية حسابك من الاختراق، خاصة بعد وقوع خطأ أمني كبير في «واتساب» يسمح للمتسللين باختراق حسابات المستخدم وكتابة أشياء مختلفة عليها.

وتتمثل تلك الثغرة في فيديوهات بصيغة MP4، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على التطبيق وتسمح باختراقها، لذا التزمي بالخطوات التالية لتحمي حسابك.

في البداية حمّل آخر تحديثات «واتساب» فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك، ثم عدّل إعدادات حسابك على «واتساب»؛ بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

وفي الخطوة الأخيرة فعّل ميزة الخصوصية الجديدة التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءًا منها، والتي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.