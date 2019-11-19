مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو

سعيد العجل(صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو والمتعلق بالتصاميم و النماذج الصناعية وتديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويعد “تصنيف لوكارنو” أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية.

أنشئ تصنيف لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م وفقاً للمؤتمر الدبلوماسي الذي دعيت إليه جميع الدول التي كانت عضواً في ” اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية” ويهدف تصنيف لوكارنو لتوفير نظام موحّد على الصعيد العالمي لتصنيف التصاميم الصناعية، بحيث يعمل على إيجاد نظام لتوحيد مسميات التصاميم الصناعية لتسهيل عملية البحث في قواعد البيانات على المستوى الوطني والدولي.

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد “حفظهما الله” على ما تحظى به الملكية الفكرية من اهتمام ورعاية. مؤكدا على مدى ِأهمية الانضمام إلى هذا التصنيف مما يساهم في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية

الجدير بالذكر أن انضمام المملكة إلى تصنيف لوكارنو يتيح إمكانية إدراج المصطلحات الوطنية (اللغة العربية) مما يعزز إثراء المحتوي العربي في مجال الملكية الفكرية.