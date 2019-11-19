بعد اختطاف الحوثيين لها.. كوريا الجنوبية ترسل مدمرة لتحرير السفينتين

فهمي محمد(صدى):

أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، مدمرة إلى موقع احتجاز السفينتين في ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ مما يزيد من تعقيدات مأزقهم الحالي الناجم عن اختطاف السفينتين.

وقالت مصادر إن الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة ” كانغ -كام –تشان ” التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الاحتجاز، ومن المتوقّع أن تصل إليه بغد غد الخميس.

في حين قالت وزارة الخارجية الكورية: ” إن المدمرة ستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتمادًا على الوضع ” ، وهذا يعني أن كافة الخيارات مطروحة بالنسبة للإجراء الذي ستتخذه المدمرة حتى تحرّر السفينتين من الإرهابيين الحوثيين.